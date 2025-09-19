Más Información

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

ICE reprime con gas y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Participaron más de 8 millones de personas en Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

CNDH acusa irregularidades en detención de activista Daniel Alfonso Luna, acusado de terrorismo

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Naasón Joaquín García, líder de la , ingresó al , en Nueva York, según los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), mientras se prevé que sea presentado a inicios de la próxima semana en la corte de Manhattan.

Eva García, mamá de Naasón, está en el Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Los Ángeles, y su sobrino Joram Núñez en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García permanecen fugitivos.

El miércoles de la semana pasada se informó que un jurado federal investigador en Nueva York emitió una acusación alegando que él, y otras cinco personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014.

Por los cargos que se les imputan, Naasón y su madre enfrentan una posible cadena perpetua. Núñez Joaquín enfrenta hasta 20 años de prisión.

García fue puesto bajo custodia federal temprano el día 10 de este mes en Chino, , donde está cumpliendo una sentencia de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales. Según la ficha de BOP tiene 56 años y aparece bajo el número 05584-512.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia fundamentalista mexicana La Luz del Mundo. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes, Archivo EL UNIVERSAL.
La acusación recién revelada indicó que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

También el miércoles de la semana apsada, Eva García fue detenida en Los Ángeles, California, acusada de trata de menores, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De los cinco acusados (sin contar a Naasón), tres están detenidos. Además de Eva, fue detenido en Chicago Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón; Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García permanecen fugitivos.

Por los cargos que se les imputan, Naasón y su madre enfrentan una posible cadena perpetua. Núñez Joaquín enfrenta hasta 20 años de prisión.

Sobre los fugitivos, el Departamento de Justicia dice que “se cree que se encuentran en . El Gobierno estadounidense solicitará su arresto y extradición para que enfrenten estos cargos en Estados Unidos”.

