La astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro falleció este viernes 19 de septiembre, confirmó la Academia Mexicana de la Lengua (AML) y la UNAM. La científica murió de causas naturales, confirma el Instituto de Astronomía a EL UNIVERSAL.

Fierro tenía 77 años, era investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM,investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la AML, aunque su popularidad a nivel nacional se debe al trabajo de divulgación científica que hizo.

“Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, publicó la UNAM en sus redes sociales.

Entre los numerosos méritos de Fierro, uno de los más recientes fue que en 2023 ingresó a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. A propósito de la ocasión, dijo a EL UNIVERSAL que nunca se imaginó convertirse en científica reconocida a nivel internacional, pues de niña aspiraba a ser hada, cirquera para poder montar un elefante o tener 12 hijos. Ese sentido de humor y sencillez fue el sello de su labor como divulgadora científica, dedicada principalmente a enseñar a niños y jóvenes.

