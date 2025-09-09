Más Información

Apple presenta el iPhone 17 y los memes no perdonan; usuarios dan su punto de vista en X

Eclipse Solar de septiembre: ¿qué día será el fenómeno astronómico?; conoce los detalles

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

¿Que se celebra hoy, 9 de septiembre?; conoce las efemérides de este martes

Seguro de Desempleo CDMX: ¿hasta qué hora me puedo registrar hoy, 9 de septiembre?; checa aquí

Tres años después de convertirse en la primera y, hasta el momento, la única mujer mexicana que ha viajado al, se alista para tripular otro , esta vez, con la empresa privada Axiom Space.

La desarrolladora de infraestructura espacial fue la encargada de dar la noticia, a través de un comunicado; de la misma manera, la joven ingeniera, alertó a sus seguidores acerca de que tenía una noticia trascendente que compartirles.

Se trata del vuelo tripulado que Axiom está preparado, que concebía desde 2022 y que, pronto, se convertirá en una realidad.

La empresa estadounidense contactó a Echazarreta, quien ya firmó lo que se conoce como "acuerdo de reserva de asiento", el cual consiste en un contracto que formaliza y garantiza el asiento que tendrá dentro del vuelo, en el cual viajará con otros pasajeros.

Lee también:

"Reconocida como la primera mujer, nacida en México, en viajar al espacio, ha firmado un acuerdo para participar en una futura misión de vuelo espacial tripulado", comunicó Axiom.

De acuerdo con Axiom y Katya, lo que motivó su colaboración es el objetivo de impulsar la colaboración de México y Latinoamérica en la industrial espacial, para que estudiosos e investigadores tengan acceso al espacio y sus enigmas.

"Se pretende que se estimule un esfuerzo a nivel nacional en México para acceder al especio, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación".

Lee también:

Por su parte, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, externó en sus redes que, luego de vivir la experiencia de tripular un viaje suborbital -en el que fue seleccionada de entre 7 mil personas más-, impulsado por Blue Origin, ahora tiene el deseo de ayudar a que otros mexicanos y latinoamericanos vivan esa misma experiencia.

"Todo este camino me enseñó algo, quiero que más jóvenes de Latinoamérica tengan esas oportunidades cada vez más cerca".

