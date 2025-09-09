Tres años después de convertirse en la primera y, hasta el momento, la única mujer mexicana que ha viajado al espacio, Katya Echazarreta se alista para tripular otro viaje suborbital, esta vez, con la empresa privada Axiom Space.

La desarrolladora de infraestructura espacial fue la encargada de dar la noticia, a través de un comunicado; de la misma manera, la joven ingeniera, alertó a sus seguidores acerca de que tenía una noticia trascendente que compartirles.

Se trata del vuelo tripulado que Axiom está preparado, que concebía desde 2022 y que, pronto, se convertirá en una realidad.

La empresa estadounidense contactó a Echazarreta, quien ya firmó lo que se conoce como "acuerdo de reserva de asiento", el cual consiste en un contracto que formaliza y garantiza el asiento que tendrá dentro del vuelo, en el cual viajará con otros pasajeros.

"Reconocida como la primera mujer, nacida en México, en viajar al espacio, ha firmado un acuerdo para participar en una futura misión de vuelo espacial tripulado", comunicó Axiom.

De acuerdo con Axiom y Katya, lo que motivó su colaboración es el objetivo de impulsar la colaboración de México y Latinoamérica en la industrial espacial, para que estudiosos e investigadores tengan acceso al espacio y sus enigmas.

"Se pretende que se estimule un esfuerzo a nivel nacional en México para acceder al especio, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación".

Por su parte, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, externó en sus redes que, luego de vivir la experiencia de tripular un viaje suborbital -en el que fue seleccionada de entre 7 mil personas más-, impulsado por Blue Origin, ahora tiene el deseo de ayudar a que otros mexicanos y latinoamericanos vivan esa misma experiencia.

"Todo este camino me enseñó algo, quiero que más jóvenes de Latinoamérica tengan esas oportunidades cada vez más cerca".

