Un proyecto de ley que circula en la Casa Blanca y en el Capitolio autorizaría al mandatario estadounidense, , a matar a personas que sean considerados narcoterroristas, reporta el medio .

Según el medio, no había claridad sobre el autor del borrrador, pero la Casa Blanca lo ha distribuido por el Poder Ejecutivo. La propuesta menciona que se autorizaría legalmente al presidente a matar a personas que considere narcoterroristas y a que, según el mandatario, los ayudaron; eso ha hecho sonar las alarmas en algunos sectores del poder ejecutivo y en el Capitolio, reportan fuentes que cita el Times.

Foto: EFE/ Unsplash/Archivo EL UNIVERSAL
Foto: EFE/ Unsplash/Archivo EL UNIVERSAL

Según el reporte del Times, no se define qué constituye una consulta suficiente con el Congreso ni qué se considera tácticas terroristas. No obstante, según el medio, el informe parece inspirarse en la amplia autorización que el Congreso otorgó al presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al igual que en aquel, no nombra a un enemigo específico —lo que faculta al presidente para decidir a quién atacar— y no se limita a límites geográficos.

El borrador tiene un punto clave: expiraría después de cinco años si el Congreso no actuaba para prorrogarlo

Las fuentes añadieron que el representante Cory Mills, republicano de Florida y veterano de guerra, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, participó en la elaboración del borrador. Mills, un firme aliado de Trump, se negó a comentar sobre la posible legislación o su papel.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se negó a hacer comentarios, al citar una política contra la discusión de “borradores que pueden o no estar circulando”.

Otro funcionario afirmó que el borrador se originó con un miembro del Congreso que solicitó asistencia técnica para mejorarlo.

El Times recuerda que "el gobierno ha insistido en que Trump tiene autoridad legal, en virtud de su poder constitucional como comandante en jefe, para ordenar a las fuerzas de que, en cambio, ejecuten sumariamente a los sospechosos de narcotráfico como si fueran combatientes en el campo de batalla".

