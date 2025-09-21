Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

trató de sabotear la conferencia de mañana al denegar el visado de entrada en el país al presidente de la Autoridad Palestina, , y su equipo, en una clara contravención de los tratados que vinculan a Estados Unidos como país anfitrión y a la ONU, y que establecen que la entrada de líderes extranjeros para los foros de la ONU se garantizará independientemente de cómo sean las relaciones de Estados Unidos con un país tercero.

Para contrarrestar esa prohibición, la Asamblea General celebró el viernes pasado una sesión 'ad hoc' para permitir que Mahmud Abás pueda participar por videoconferencia, no solo en el foro del lunes, sino en representación del en la semana de alto nivel.

Con suman ya 151 países los que reconocen a Palestina como Estado, incluyendo prácticamente toda Latinoamérica (excepto Panamá), y prácticamente toda África (salvo Camerún y Eritrea).

También reconocen a Palestina, Rusia, todos los países árabes y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluidos India y China.

