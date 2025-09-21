Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de Asamblea de la ONU

Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

El primer ministro israelí, , dijo el domingo que la creación de un pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"También tendremos que luchar, tanto en la como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al ", dijo Netanyahu a su gabinete.

"La comunidad internacional nos escuchará sobre este asunto en los próximos días", añadió, antes del inicio esta semana de la Asamblea General de la ONU.

"La paz a través de la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la próxima semana presentará ante la Asamblea General de la ONU "la verdad de " y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza".

En un mensaje al inicio la reunión del gabinete de su gobierno, difundido por su oficina, Netanyahu recordó que tras participar en la Asamblea, donde varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino, se reunirá con el "amigo" de Israel y presidente estadounidense, , con quien tiene "mucho de que hablar".

"En la ONU, presentaré la verdad. Es la verdad de Israel, pero es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una : la paz a través de la fuerza", afirmó.

