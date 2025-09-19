Diez países, entre ellos Francia, reconocerán al Estado palestino el próximo lunes en una conferencia al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los "10 países que han decidido" proceder al "reconocimiento del Estado de Palestina" son "Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino", precisó el asesor.

La fuente agregó que el anuncio se hará el lunes 22 de septiembre en una conferencia en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.