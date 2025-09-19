Más Información

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, anunció que acordó en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, celebrar un encuentro con él en la cumbre del (APEC) que será en Corea del Sur a finales de octubre y también que visitará China a principios de 2026.

En Truth Social, Trump declaró que se reunirán "en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo iría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi también visitaría Estados Unidos en el momento oportuno".

"La conversación fue muy positiva; volveremos a hablar por teléfono; agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC".

El mandatario estadounidense añadió que "avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok".

La Cumbre de la APEC se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025; será la segunda vez que Corea del Sur sea anfitrión, tras la realizada en Busán en 2005. *Con información de EFE

