Portugal reconocerá oficialmente el Estado de Palestina el domingo, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que Portugal reconocerá el Estado de Palestina (...). La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre", justo antes de la Asamblea General de la ONU, indicó un comunicado publicado en el sitio web del ministerio.

