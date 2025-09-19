Más Información

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

Reprimen con gases y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Reprimen con gases y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Participaron más de 8 millones de personas en Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Participaron más de 8 millones de personas en Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

CNDH acusa irregularidades en detención de activista Daniel Alfonso Luna, acusado de terrorismo

CNDH acusa irregularidades en detención de activista Daniel Alfonso Luna, acusado de terrorismo

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

reconocerá oficialmente el el domingo, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que Portugal reconocerá el Estado de Palestina (...). La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre", justo antes de la de la ONU, indicó un comunicado publicado en el sitio web del ministerio.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto

USCIS. Foto: iStock

¿Cómo crear una cuenta en línea en USCIS y qué trámites se pueden hacer desde ahí?

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?