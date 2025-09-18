Más Información

Aylesbury. El presidente estadounidense, , consideró que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico, , es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.

"No estoy de acuerdo con el primer ministro al respecto. Es uno de nuestros pocos desacuerdos, de hecho", dijo en una rueda de prensa junto al representante británico al término de su segunda visita de Estado al país.

El Gobierno británico había anunciado en julio que reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la , si Israel no cumple una serie de condiciones, entre ellas dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto al fuego y asegurar que no se anexará .

Starmer aseguró este jueves que equipos de los dos países han trabajado juntos al respecto.

"La cuestión del reconocimiento necesita ser abordada. Y, por lo tanto, es parte de ese paquete general que, con suerte, nos sacará de la terrible situación en la que nos encontramos ahora hacia un resultado que sea un seguro y protegido —que actualmente no tenemos— y un Estado palestino viable", añadió.

Trump, por su parte, subrayó que quiere que el conflicto termine. "Quiero que . Creo que todo va a ir bien, pero ha sido un período brutal. Aunque esto está durando desde hace demasiado tiempo", lamentó.

Según Starmer, el Reino Unido y Estados Unidos trabajan "juntos" para poner fin a la catástrofe humanitaria en Medio Oriente, permitir la entrada de en la y conseguir la liberación de los rehenes.

"En última instancia, lograr que Israel y la región vuelvan a un plan integral que pueda garantizar la paz y la seguridad para israelíes y palestinos", añadió en la rueda conjunta con Trump en Chequers, la residencia de campo del líder laborista a las afueras de Londres.

El jefe del Gobierno británico añadió que pasó casi una hora hablando con Trump sobre varios asuntos internacionales en privado y "coincidimos en la necesidad de paz y una hoja de ruta, porque la situación es ".

Los rehenes llevan retenidos mucho tiempo y "necesitamos ayuda para entrar en rápidamente. Por lo tanto, es en el contexto de un plan de paz, en el que estamos trabajando arduamente, que no solo discutimos esta mañana, sino que nuestros dos equipos han estado trabajando juntos, que es necesario considerar la cuestión del reconocimiento", aseguró Starmer en relación con .

