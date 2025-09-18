El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación de sus países en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear.

El acuerdo "permitirá crear nuevas formas de colaboración entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado, en ámbitos como la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo", declaró Trump durante un acto en Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico.

