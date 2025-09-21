Glendale, Arizona. El presidente Donald Trump y miembros prominentes de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) rendirán homenaje el domingo al activista conservador Charlie Kirk, cuyo asesinato ha marcado un punto de inflexión en el tenso ambiente político de Estados Unidos.

Miles de personas hacían cola antes del amanecer con la esperanza de entrar en el State Farm Stadium, hogar de los Arizona Cardinals de la NFL al oeste de Phoenix, donde se realiza el evento, con capacidad para 63 mil asistentes que buscan rendir homenaje a Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024.

Muchos de los asistentes lucía prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump "Make America Great Again" (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos).

"Lo veo como un mártir de Cristo, sin duda", dijo Monica Mireles, una tejana de 44 años que condujo 12 horas para asistir al servicio.

En el estadio se encuentra ya Elon Musk, dueño de X y hasta hace poco asesor de Trump; también se pudo ver al secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth. Con el mandatario viajan el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como el yerno de Trump, Jard Kushner. En un avión aparte (por protocolo de seguridad) partió el vicepresidente JD Vance.

El asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, ha desatado un feroz debate sobre la violencia, la decencia y la libertad de expresión en una era de profunda división política. El tiroteo también ha generado temor entre algunos estadounidenses de que Trump esté tratando de aprovechar la indignación por el asesinato como justificación para suprimir las voces de sus críticos y oponentes políticos.

Los asistentes esperan el inicio del servicio conmemorativo del activista político Charlie Kirk en el Estadio State Farm el 21 de septiembre de 2025 en Glendale, Arizona. Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento de su gira "American Comeback Tour" en la Universidad del Valle de Utah. Foto: AFP

El servicio se lleva a cabo en Arizona porque allí vivía Kirk y es la sede de la organización Turning Point que fundó.

El evento se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con un despliegue de las fuerzas federales del orden similar al del Super Bowl u otros eventos de alto perfil.

Los comentarios sobre Kirk se han convertido en blanco del gobierno de Trump.

Trump ha culpado a la "izquierda radical" por la muerte de Kirk y ha amenazado con ir tras organizaciones y donantes progresistas u otros a quienes considera que están difamando o celebrando la muerte de Kirk.

Criticó a los demócratas de la Cámara de Representantes que votaron en contra de una resolución que elogió "la vida y el legado" de Kirk, la cual fue aprobada por la cámara baja controlada por los republicanos el viernes.

“¿Quién podría votar en contra de eso? Todos (los republicanos) decían 'Por favor, condenen el asesinato de un ser humano'”, dijo Trump a los periodistas. “Y (los demócratas) dijeron, 'No, no, no vamos a hacer eso'”.

Docenas de personas, desde periodistas hasta maestros, ya han perdido sus empleos, al tiempo que prominentes activistas conservadores y funcionarios del gobierno revisan los comentarios sobre Kirk que consideran ofensivos o celebratorios. La represalia, a su vez, ha encendido un debate sobre la Primera Enmienda en un momento en que el gobierno de Trump promete represalias contra aquellos que expresen lo que se considera comentarios despectivos tras la muerte de Kirk.

La cadena televisiva ABC retiró del aire indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras la reacción de las emisoras afiliadas y del jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones designado por Trump sobre los comentarios del comediante sobre Kirk.

El Departamento de Estado también ha advertido que revocará las visas de cualquier extranjero que celebre el asesinato de Kirk.

Un hombre de Utah de 22 años, Tyler Robinson, ha sido acusado de matar a Kirk y enfrenta la pena de muerte si es condenado por los cargos más graves. Las autoridades no han revelado un motivo claro en el tiroteo, pero los fiscales dicen que Robinson escribió en un mensaje de texto a su pareja después del tiroteo que "ya había tenido suficiente" del odio de Kirk.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

