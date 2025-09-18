Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

Los legisladores del Partido Demócrata de anunciaron el jueves que presentarán un proyecto de ley para "proteger la libertad de expresión", que consideran amenazada por Donald Trump y su gobierno, especialmente tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El asesinato de Charlie Kirk es una "tragedia nacional" tras la cual Donald Trump debería haberse esforzado por "unir al país" y no "explotarla para destruir a la oposición política", acusó el senador Chris Murphy en una conferencia de prensa en el Congreso en .

Murphy citó como ejemplo la suspensión por parte de la cadena ABC del programa del comediante , un feroz crítico de Trump, tras afirmar que el movimiento de Trump MAGA (Make America Great Again de Trump, ndlr) buscaba explotar políticamente el asesinato de Kirk.

"Esto es censura. Un control estatal de la palabra. Esto no es América", se indignó el senador Murphy.

El proyecto de ley busca "crear una protección específica para aquellos que son atacados por razones políticas", explicó, mencionando sin detallar "consecuencias reales para los funcionarios gubernamentales que usen su poder para atacar la libertad de expresión".

Premios Oscar 2023: Minuto a minuto
El senador Alex Padilla enumeró hechos recientes que considera preocupantes, como las críticas de Trump a un periodista que le preguntaba sobre su familia, y las demandas contra el New York Times y el Wall Street Journal "por publicar artículos que no le gustan".

Este texto tiene como objetivo "proteger iglesias, asociaciones, periódicos, universidades, estudiantes, trabajadores, de cualquier presidente que ataque a sus opositores políticos", detalló el representante Greg Casar.

Las recientes declaraciones de la ministra de Justicia Pam Bondi, quien distinguió entre "libertad de expresión" y "discurso de odio" reprochable, han causado indignación incluso entre los conservadores.

"La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia y este gobierno intenta sofocarla. Ni siquiera quieren que la gente se exprese cuando no les gusta lo que dicen. Esto es el camino hacia la autocracia", alertó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Los conservadores a su vez sostienen que durante la anterior presidencia demócrata, hubo censura en internet, por ejemplo cuando el New York Post en 2020, publicó información comprometedora sobre Hunter, hijo del entonces presidente demócrata .

Facebook y Twitter restringieron en ese momento la difusión de ese artículo bajo el argumento de que era "desinformación rusa".

