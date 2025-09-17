Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

Locatel habilita atención vía WhatsApp con chatbot en CDMX

Locatel habilita atención vía WhatsApp con chatbot en CDMX

Washington.- El Congreso de Estados Unidos convocó al director ejecutivo de , así como a los de otras plataformas de mensajería instantánea como Twitch, Steam y Reddit, para examinar los procesos de radicalización que afectan a algunos de sus usuarios tras revelarse que el acusado de asesinar a confesó el crimen en uno de sus chats.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano , invitó a los directores ejecutivos a testificar en una audiencia convocada para el próximo 8 de octubre en la que los legisladores preguntaran sobre casos de incitación para cometer actos de violencia política en esas plataformas.

"La motivación política detrás del asesinato de Charlie Kirk se cobró la vida de un esposo, padre y patriota estadounidense. Después de esta tragedia, y en medio de otros actos de violencia política, el Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política", dijo Corner en un comunicado.

Lee también

Y añadió: "Para prevenir futuras radicalizaciones y actos violentos, los directores generales de Discord, Steam, Twitch y Reddit deben comparecer ante el Comité de Supervisión y explicar qué medidas tomarán para asegurar que sus plataformas no sean explotadas con fines nefastos".

Esta combinación de imágenes, creada el 13 de septiembre de 2025 a partir de documentos publicados por la Oficina del Gobernador de Utah el mismo día, muestra las fotos de la ficha policial de Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk. Las autoridades anunciaron el 12 de septiembre la detención de Tyler Robinson, quien se cree que asesinó a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump. Recibió un disparo mientras hablaba en un evento el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem, Utah. Foto: AFP
Esta combinación de imágenes, creada el 13 de septiembre de 2025 a partir de documentos publicados por la Oficina del Gobernador de Utah el mismo día, muestra las fotos de la ficha policial de Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk. Las autoridades anunciaron el 12 de septiembre la detención de Tyler Robinson, quien se cree que asesinó a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump. Recibió un disparo mientras hablaba en un evento el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem, Utah. Foto: AFP

El asesinato de Kirk ha encendido un debate sobre el papel que este tipo de plataformas sociales y de videojuegos puede estar jugando en la radicalización de algunos jóvenes.

Este pasado martes se hicieron públicas unas conversaciones en Discord de Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, y su pareja en las que le confesó que había asesinado al comentarista y le explicó sus planes.

Lee también

Cuando la compañera le preguntó por qué lo hizo, Robinson contestó: "Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios con los que no se pueden negociar" y dijo que había planeado el asesinato durante algo más de una semana.

El FBI está investigando a más de 20 personas que estaban en conversaciones de la aplicación de mensajería con Robinson.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?