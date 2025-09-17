El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufre cáncer de piel, reveló este miércoles el cirujano Cláudio Birolini, jefe del equipo médico que supervisa la salud del líder ultraderechista.

Hoy se dio a conocer que el exmandatario brasileño, condenado la semana pasada por golpismo, sufre un problema renal y anemia, por lo que permanecería en el hospital de Brasilia, donde ingresó el martes por problemas de salud.

Bolsonaro fue ingresado en el hospital el martes, por un ataque de hipo y vómitos. Este miércoles fue dado de alta.

El domingo, Bolsonaro ya había estado en el hospital para exámenes de rutina. Sin embargo, se le extirparon ocho lesiones cutáneas para su investigación.

De acuerdo con Birolini, las biopsias realizadas revelaron la existencia de un cáncer de piel, denominado carcinoma de células escamosas “in situ”, en dos de las ocho lesiones extirpadas.

Cáncer de piel que padece Bolsonaro es intermedio

El médico aclaró que la extirpación ya se considera una cura y no es necesario ningún tratamiento en este momento, solo seguimiento.

“Dos (de las lesiones extirpadas) dieron positivo en un tipo de tumor que es el carcinoma de células escamosas, que no es el más benigno ni el más agresivo, sino uno intermedio. Aun así, es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más graves”, indicó Birolini.

Las lesiones consideradas cancerosas se encontraban en el tórax y otra en uno de los brazos. Bolsonaro tiene vendajes y le han puesto puntos, que se le retirarán en dos semanas, periodo en el que será reevaluado por los médicos.

Birolini señaló que el motivo de la hospitalización fue un malestar con hipo y vómitos, agravado por un cuadro de deshidratación, pero que ya fue dado de alta.

El exmandatario fue condenado la semana pasada a 27 años y 3 meses de prisión por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal (STF) por golpe de Estado y otros cuatro delitos, fue trasladado de nuevo a su residencia, donde cumple prisión preventiva desde agosto.

Con información de AFP

