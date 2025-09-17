Más Información

El expresidente de Brasil, , condenado la semana pasada por golpismo, sufre un problema renal y anemia y permanecerá por ahora en el hospital de Brasilia, donde ingresó el martes, informó el centro de salud el miércoles.

El dejó la víspera su prisión domiciliar preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de, en un juicio histórico ante la corte suprema.

En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó el martes "deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la ".

"Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal", y el expresidente seguirá bajo observación a lo largo del miércoles para determinar si debe continuar en el hospital, según los médicos.

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y .

Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la de 2018.

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra .

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

El domingo Bolsonaro también ingresó al hospital para una menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.

