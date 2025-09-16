El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este martes a un hospital de Brasilia tras sufrir un ataque de hipo y vómitos.

Según el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), hijo mayor del expresidente, también presentaba hipotensión en el momento en que la familia decidió llevarlo al centro médico. Le acompañaban los policías que vigilan la residencia donde cumple arresto domiciliario y la exprimera dama Michelle Bolsonaro (PL).

"Se sintió mal, fue una emergencia, está con Michelle (Bolsonaro). Los síntomas ya se habían presentado antes: hipo y vómitos. Esta vez, además, tenía una bajada de tensión. Los policías lo acompañaron", dijo Flávio en sus redes.

Bolsonaro estuvo en el hospital el domingo pasado, tres días después de ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos. En esa ocasión, salió del arresto domiciliario para someterse a exámenes y procedimientos médicos. El informe médico publicado poco después del alta indicaba un cuadro de "anemia" y la tomografía mostraba imágenes residuales de una neumonía reciente.

Bolsonaro deja arresto domiciliario por temas de salud

Fue la primera vez que el expresidente abandonó su residencia tras la condena dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal (STF). Como se encuentra bajo arresto domiciliario por sospecha de obstrucción a la justicia desde principios de agosto, Bolsonaro necesitaba la autorización del juez Alexandre de Moraes para poder desplazarse.

Este martes, sin embargo, abandonó el lugar por una emergencia. La decisión de Moraes sobre el arresto domiciliario establece que, en este caso, no es necesaria una autorización previa, pero obliga a acreditar la condición médica en un plazo de 24 horas.

"Destaco, además, que, en caso de necesidad de hospitalización urgente del detenido por determinación médica, se deberá informar al tribunal en un plazo de 24 horas desde su efectividad, con la debida comprobación", dice un extracto de la decisión del ministro del Tribunal Supremo.

La visita al hospital el domingo contó con un fuerte dispositivo de seguridad. Las medidas incluyeron escolta policial, escaneo en la puerta del hospital e incluso registro de las mochilas de los partidarios del expresidente que lo esperaban frente al centro de salud.

Tras recibir el alta, Bolsonaro salió del hospital por la puerta principal acompañado de sus hijos Jair Renan y Carlos. Antes de subir al coche que lo llevaría de vuelta a casa, permaneció de pie durante unos cinco minutos mientras sus seguidores coreaban consignas de apoyo, como "vuelve Bolsonaro" y "amnistía ya". También cantaron el himno nacional. Con semblante serio, saludó con la cabeza a algunos policías que formaban parte de la escolta, pero no dijo nada a los seguidores.

Historial médico de Bolsonaro

Bolsonaro sufre de hipo frecuente, lo que en momentos de crisis le impide hablar y le hace vomitar. Esta afección es una de las secuelas del ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El delicado estado de salud de Bolsonaro puede servir de base para que la defensa solicite que cumpla la pena en régimen de arresto domiciliario. Esta solicitud debería presentarse tras la publicación del fallo del juicio concluido este viernes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

