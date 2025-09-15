Monterrey, Nuevo León.– Por complicaciones con el cáncer que padece, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, solicitó licencia para separarse 15 días del cargo y, concluido el plazo, presentará su renuncia definitiva.

Acompañado de su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, el panista explicó que su enfermedad avanzó y decidió ya no continuar con los tratamientos médicos. "Ya paré todos mis tratamientos, ya decidí dejarlo a la buena de Dios", dijo Fernández.

En rueda de prensa, el también empresario neolonés destacó los resultados de su gestión, destacando que deja al municipio en primer lugar en todos los indicadores.

“El equipo es extraordinario, toda la administración es absolutamente fuera de serie y los resultados no son míos, los resultados son de todo el equipo, entonces yo por eso sí me siento muy orgulloso de haber encabezado este esfuerzo, pero dejo en muy buenas manos a San Pedro García García”, señaló el alcalde.

La administración informó que Fernández Garza primero tomará licencia 15 días, después presentará su renuncia definitiva y será el Cabildo el órgano encargado de designar a un alcalde interino para que posteriormente el Congreso del Estado designe al sustituto.

Mauricio Fernández se ausentará del 16 al 28 de septiembre y se reincorpora el 29 para rendir su Informe de Gobierno el día 30.

Posteriormente, solicitará su renuncia definitiva.

A inicios del 2025, Fernández anunció que fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta a la membrana que recubre los pulmones.

Alcalde de San Pedro Garza García anuncia su renuncia a su cargo por complicaciones con el cáncer (15/09/2025). Foto: Especial

El mismo alcalde reconoció que esta es la tercera vez que la misma enfermedad regresa a su organismo.

En marzo, el alcalde informó que recibió cuatro horas de tratamiento simultáneo de quimioterapia e inmunoterapia. La semana pasada el edil estuvo hospitalizado para someterse a un tratamiento de limpieza de pulmón para ayuda a combatir contra la enfermedad.

Este lunes, el panista llegó a la Sala de Cabildo de San Pedro en silla de ruedas para anunciar su renuncia.

Conforme a la Ley de Gobierno Municipal, después de la renuncia de Mauricio Fernández, el Ayuntamiento, por mayoría absoluta, designará, a un Encargado de Despacho de entre los integrantes del mismo partido.

Dicho funcionario permanecerá en la función hasta que el Congreso Local designe a un alcalde sustituto.

Fuentes cercanas al alcalde señalaron que el edil ya había manifestado que quiere que su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, sea quien asuma el cargo definitivo.

De ser así, Farah concluiría la administración 2024-2027 y podría reelegirse en el próximo periodo electoral.

