Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Luego de que se difundiera un video donde "El Rey" de los corridos tumbados Natanael Cano se encuentra entre botellas de bebidas alcohólicas y cerveza, cantando "El Despapayo", en el interior del Cereso 1, las autoridades informaron que iniciaron una investigación al respecto.

El Fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya tiene conocimiento y se está verificando la información.

El artista habría pernoctado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 1 de Hermosillo, el pasado mes de enero para visitar a su amigo Francisco Alejandro “N” alias “Terry”, detenido en marzo del año pasado por el presunto delito de violación.

Se trata, del autor de corridos tumbados como "Pacas de billetes" que interpreta el propio Natanael Cano.

En el video difundido aparecen varios presos, donde se puede apreciar que están ingiriendo bebidas alcohólicas y fuman cigarros.

Delitos imputados a Gerardo Chavero Bernal, exdirector de Ceresos

Gerardo Chavero Bernal, era el titular del Sistema Estatal Penitenciario en Sonora.

El ex funcionario fue detenido el pasado 22 de mayo, al relacionársele con la evasión del Centro de Reinserción Social 1, de Salú Francisco “N” y/o Saúl Francisco “N” alias “El Ponchis” y/o “El Fantasma”, sujeto altamente peligroso y generador de violencia en la entidad.

El recluso evadido había sido detenido el martes 25 de marzo, en la capital del estado, contaba con una ficha de búsqueda y recompensa por 500 mil pesos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Es considerado uno de los 10 objetivos asociados con organizaciones trasnacionales por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos de América, por los delitos de tráfico de personas, estupefacientes y homicidios.

El capitán de infantería del Ejército Mexicano en retiro con amplio currículum y formación en seguridad nacional se encontraba recluido en el Cereso 1 de Hermosillo; logró un amparo federal el pasado miércoles 2 de julio para llevar el proceso judicial en libertad.

Se le imputan delitos de evasión de presos agravada, asociación delictuosa agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

La Fiscalía de Sonora informó, en su momento, que presentará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una denuncia administrativa contra la juez que cambió la medida cautelar de prisión preventiva a Gerardo Chavero Bernal, ex director de los Ceresos.

🔴Fiscalía de Sonora investiga presunto concierto de Natanael Cano en el Cereso de Hermosillo



Circula un video en redes donde presuntamente Natanael Cano canta dentro del Cereso 1 de Hermosillo, supuestamente durante una fiesta organizada para un reo acusado de violación.



— Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2025

Investigan ingreso de Natanael Cano al penal

"Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría".

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dijo que primero se verificará la información difundida en un medio de comunicación.

Por su parte, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comunicó que investiga en relación con un video difundido en redes sociales, grabado en enero de 2025, en el que presuntamente aparece el cantante Natanael Cano cantando junto a personas privadas de la libertad en el Cereso 1 de Hermosillo.

"La Secretaría de Seguridad Pública informa que ya se inició una investigación interna para esclarecer los hechos".

Es importante señalar que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese momento ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, aclaró.

Las autoridades competentes trabajan en la verificación de la autenticidad del material y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley y con absoluta transparencia.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la legalidad y la rendición de cuentas en cada una de las acciones que se realizan dentro del Sistema Estatal Penitenciario.

Natanael Cano es investigado por fiesta privada en el interior del Cereso 1 de Hermosillo (15/09/2025). Foto: Especial

Natanael Cano tiene proceso judicial por coecho

Luego de que el propio Natanael Cano difundiera en sus redes sociales, en marzo del año pasado, cuando celebraba sus 23 años con el NataFest que sobornó a policías municipales por hacer "arrancones" y derrapes con su vehículo, la Fiscalía de Sonora le formuló una investigación, sobre la cual aún se encuentra en proceso judicial.

Hay siete elementos policiacos involucrados.

De acuerdo a la Fiscalía de Sonora, el pasado 26 de marzo de 2024, entre las 00.18 y 00.30 horas, en el bulevar José María Morelos e Ignacio Soto, en la colonia Jesús García, en Hermosillo, los agentes Luis Manuel “N” y Jesús Alberto “N” presuntamente recibieron dinero en efectivo de un ciudadano para no realizar acciones legales en su contra.

El conductor, identificado como Natanael “N”, realizaba maniobras prohibidas y peligrosas en la vía pública con un vehículo Dodge Charger color rojo, como acelerar el motor en marcha detenida y “quemar llantas”, lo cual está prohibido en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Los agentes omitieron sancionarlo tras recibir la dádiva.

Posteriormente, el 28 de marzo de 2024, entre las 01.29 y 02.00 horas, los oficiales Isaac Francisco “N”, Arturo “N”, José Raúl “N”, José Alberto “N” y Guillermo “N” no cumplieron con su deber legal al no detener ni infraccionar al mismo conductor.

Natanael “N” conducía a exceso de velocidad, sin placas de circulación y realizando maniobras peligrosas conocidas como “donas” o “donitas”; a pesar de una persecución y de haberlo alcanzado en el residencial La Jolla, los agentes permitieron que el conductor se retirara sin consecuencias, incluso después de que este les arrojara dinero en efectivo y los ofendiera verbalmente.

