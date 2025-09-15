Más Información

Cancún.- Un grupo de ocho personas originarias de Nayarit desapareció en Chetumal, informó el titular de la , Raciel López, quien indicó que el asunto se investiga bajo la línea de contrabando y tráfico de mercancías, presuntamente encabezado por un ciudadano de nacionalidad coreana.

En conferencia de prensa, López Salazar detalló que las víctimas llegaron a Quintana Roo contratadas para trabajar en una fábrica clandestina de cigarros ubicada en la parte trasera de un hotel, en una zona considerada como "estratégica".

Explicó que el inmueble es propiedad de un sujeto coreano, quien estaría relacionado con otras dos personas que se dedican a actividades de contrabando.

El funcionario agregó que la investigación apunta a que dos de los hombres asesinados en fechas recientes, padre e hijo, formaban parte de ese grupo delictivo.

Ambos residían en el hotel y mantenían vínculos con el presunto líder de la operación, dijo.

López Salazar indicó que las labores de búsqueda de las ocho personas continúan, así como las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

