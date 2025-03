Autoridades en Baja California Sur investigan presuntas omisiones de elementos de la Guardia Nacional, quienes habrían estado presentes y sin actuar al desarrollarse una riña que derivó en el homicidio de un joven.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el municipio de Comondú, al finalizar un evento de arrancones, donde hubo concursos que involucraban la ingesta de alcohol. Un grupo de jóvenes protagonizó una riña y uno de ellos, Luis “N” de 18 años de edad fue agredido en el cuello con una botella rota, lo que provocó su muerte.

El gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, calificó los hechos como “reprobables” y señaló que el propio alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro refirió que había elementos de la Guardia Nacional en la zona.

Lee también Persecución enciende alertas en carretera federal de Baja California Sur; agresores lanzan ponchallantas y luego huyen

Un joven fue asesinado tras una riña al término de un evento de arrancones en el municipio de Comondú, BCS. (Foto: especial)

“Es muy reprobable. Hoy me enteré de que estuvo cerca la Guardia Nacional. Hoy en voz del alcalde me entero de esa situación y lo vamos a revisar, los testimonios, para que ese proceso lo lleve la Guardia Nacional. Pero no podemos permitir, dejar hacer dejar pasar. No se vale”, declaró a medios.

El mandatario manifestó que el evento era “riesgoso” como otros –dijo– no obstante, era un lugar cerrado, incluso tampoco el Ayuntamiento solicitó la autorización del Gobierno del estado.

“Lo hicieron en un bien del Gobierno del estado y no tenían autorización. El Ayuntamiento había solicitado el permiso pero nunca se les dio. Estábamos evaluando. Si me entero que era para arrancones, sinceramente no. Allí lo hacían (antes) clandestinamente”, expresó.

Reconoció que el evento en sí mismo no era apropiado ni por el lugar ni por lo que se trataba y se generaban riesgos mayores. “Ese asunto viene irregular desde el origen”, añadió.

Lee también VIDEO ¡Todos al piso! Alumnos y maestros se protegen durante balaceras en Sinaloa; activan protocolos de seguridad

Investigan a elementos de la GN en Baja California Sur por omisiones en homicidio de joven durante evento de arrancones (21/03/2025). Foto: Especial

Según advirtieron padres de familia y ciudadanos, no hubo la vigilancia adecuada de este evento que fue impulsado por el Ayuntamiento en unas bodegas propiedad del Gobierno del estado, pese a que anteriormente eran clandestinos.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el alcalde reconoció que autorizó luego de un “análisis” en la mesa de seguridad local, donde se indicó la prohibición de venta de alcohol y refirió que se buscaba recaudar fondos para las Fiestas de Fundación de la comunidad.

Familiares del joven asesinado increparon al alcalde, exigieron justicia y no proteger a ninguno de los probables responsables e involucrados en los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc