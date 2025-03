La Paz, BCS.- 18 de marzo.- Personal de la educación en Baja California Sur se unieron al paro nacional en escuelas de los cinco municipios del estado, para frenar la iniciativa de reforma de la Ley del ISSSTE.

En planteles de La Paz, Los Cabos y zona norte, profesores se presentaron en sus centros de trabajo, pero con pancartas y mantas de protesta; algunos más acudieron a la capital del estado para protestar en la plaza de la Reforma y en el Congreso local.

Cientos de profesores y personal administrativo y de servicios instalaron carpas y sillas y otro grupo acudió a la Sala de Sesiones del Poder Legislativo donde colocaron también mantas con sus exigencias.

Lee también: Rubén Rocha recorre terrenos donde podría construirse base naval en puerto de Altata, Navolato

Trabajadores y burócratas en BCS se suman al paro nacional contra Ley del ISSSTE. (18/03/2025) Foto: Especial

Carlos Betancourt, uno de los dirigentes magisteriales, sostuvo que buscan un sistema de pensión digna y exigieron a la Cámara local y al gobernador, Víctor Castro Cosío, que gestionen y les representen en sus demandas.

“El que hoy se congele la iniciativa no nos da certeza ni garantía, nosotros queremos que se elimine y que se ponga en práctica una reforma integral donde se escuche la necesidad del trabajador, donde esté claramente que no se va a lesionar al trabajador ni se va a lesionar más. Que haya una buena administración del instituto y los recursos de los trabajadores se administren correctamente y no tengamos deficiencias médicas. Nos seguiremos manifestando por que es una lucha genuina, respaldada por trabajadores de la educación de los cinco municipios y no tiene tintes políticos”, expresó.

A estas demandas se sumaron burócratas de La Paz, quienes también se plantaron en el Palacio de Gobierno, exigiendo además solución a su reclamo de aumento salarial, pues mantienen paros y protestas desde la semana pasada, afectando el servicio de recolección de basura del municipio.

Este martes un grupo de trabajadores del IMSS-Bienestar también se concentró en la explanada del Palacio de Gobierno exigiendo a las autoridades locales solución en el retraso en pagos, incluso bloquearon por una hora una de las avenidas principales de la capital, denunciando fallas en el proceso de transición IMSS-Bienestar y violaciones a sus derechos laborales.

Lee también: Niegan que “Polos del bienestar” en el Istmo de Oaxaca se encuentren detenidos; iniciarán operaciones hasta dentro de 5 años

Trabajadores y burócratas en BCS se suman al paro nacional contra Ley del ISSSTE. (18/03/2025) Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jacg/cr