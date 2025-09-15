Guanajuato, Gto.- La Bandera monumental del Congreso del Estado de Guanajuato se rasgó durante el acto cívico por el aniversario del inicio de la Independencia de México, en la sede legislativa.

Una ráfaga de viento provocó que se desgarrara en su franja verde en el momento del izamiento.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la sostuvieron en sus manos y otros de sus compañeros corrieron para coger el Lábaro Patrio y evitar que cayera al piso, ante la mirada de sorpresa de diputados locales, docentes y alumnos del Instituto Santa Fe.

El evento fue presidido por el diputado Ernesto Millán Soberanes, en representación de su homóloga, Plásida Calzado Vélazquez, presidenta del Congreso de Guanajuato y primera diputada local indígena, docentes y alumnos del Instituto Santa Fe.

Durante el evento de inicio de la Independencia Nacional en Guanajuato el viento provocó que la bandera se rasgara (15/09/2025). Foto: Especial

La ceremonia conmemorativa se trasmitía en vivo en la página oficial del Congreso Local.

En el video se observa el momento en el que la Bandera es izada y una racha de viento la rasga en la parte superior, en su franja verde; el rasgado corre hacia abajo de manera paralela al Asta Bandera y topa en la costura inferior que la bordea, evitando que el Símbolo Patrio se partiera totalmente.

Los elementos de las FSPE hicieron un gran esfuerzo para arriar la Bandera que caía en picada por el lado dañado.

Elementos de seguridad evitaron que la bandera cayera al suelo (15/09/2025). Foto: Especial

