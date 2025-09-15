Más Información

La llevó a cabo el izamiento de la bandera de México monumental en el asta ubicado en Periférico Oriente, como parte de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México.

Durante el acto, la bandera se venció desde la mitad del asta, por lo que tuvo que ser arriada.

"Proponemos que este izamiento sea testigo silencioso de la vida en cada rincón de nuestra Iztapalapa. Esta bandera, que con su gran belleza se extiende al viento es un símbolo de la belleza, la identidad, la fuerza de nuestra gente, un reflejo de nuestro México, que, a pesar de las pruebas, se levanta con dignidad", dijo la alcaldesa, Aleida Alavez, durante el izamiento.

A cinco días de la explosión de una pipa en el , alcaldía Iztapalapa, que dejó 14 fallecidos -4 de de la demarcación-, la edil aseguró que "hay familias que enfrentan momentos difíciles, que luchan en silencio y que sin embargo, mantienen viva la esperanza".

Bandera monumental de Iztapalapa es arriada por fuertes ráfagas de viento durante izamiento. Foto: Darío Luna
Bandera monumental de Iztapalapa es arriada por fuertes ráfagas de viento durante izamiento. Foto: Darío Luna

"A quienes están viviendo circunstancias difíciles, a quienes cuidan y acompañan a sus seres queridos, en momentos de incertidumbre y a quienes simplemente intentan que la vida continúe esta bandera también les habla", clamó Aleida Alavez.

Durante el izamiento de la bandera, que realizaron decenas de elementos de la Policía Auxiliar (PA), la bandera se venció y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), PA y de la demarcación la arriaron a fin de que no se cayera por completo.

Esto tras unos cinco minutos de resistir que se cayera por completo, entre jalones y gritos.

Bandera monumental de Iztapalapa es arriada por fuertes ráfagas de viento durante izamiento. Foto: Darío Luna
Bandera monumental de Iztapalapa es arriada por fuertes ráfagas de viento durante izamiento. Foto: Darío Luna

La alcaldía explicó en un comunicado que "debido a la presencia de ráfagas de viento y para salvaguardar la integridad física de las y los ciudadanos, la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil de la alcaldía acordaron arriar la Bandera Monumental del asta ubicada en el parque lineal de Periférico".

"En estas acciones participaron 100 elementos de la Policía Auxiliar", señaló.

Durante el acto también participó la Banda Sinfónica de la alcaldía y 16 escoltas entre escuelas primarias y secundarias.

