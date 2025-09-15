Chihuahua.- Seis personas sin vida y al menos 9 lesionados, es el saldo de un ataque armado ocurrido en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que tras el ataque, ocurrido la noche de ayer en un evento público, se llevan a cabo las investigaciones en torno al fallecimiento de seis hombres, causado por disparos de proyectil de arma de fuego, así como las lesiones a nueve personas.

De acuerdo con el reporte oficial, cinco masculinos perdieron la vida cuando se encontraban en la vía pública, sobre la calle Bonifacia Miramontes, de la cabecera municipal.

Posteriormente, uno de los hombres que resultó herido en el lugar, falleció en un hospital de la ciudad de Chihuahua, a donde lo habían traslado para su atención médica.

Lee también Abandonan restos humanos con narco mensaje en zona turística de Puebla

Respecto a las nueve personas lesionadas, se detalló de manera oficial que se trata de cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad. Entre los lesionados se encuentra un policía municipal de Gran Morelos.

Las investigaciones están a cargo de la Policía Ministerial y de personal Servicios Periciales, quienes aportarán los datos recabados mediante entrevistas y dictámenes periciales al Ministerio Público, para esclarecer los hechos.

En la escena, fue asegurado un vehículo tipo pick up marca Chevrolet, línea Tahoe, color negro, así como 8 casquillos calibre 223. 7 casquillos calibre .9mm, 6 cartuchos calibre .9mm, 17 cartuchos de calibre .223, y un arma Colt calibre 38 Súper.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, así como para su identificación oficial.

De momento no se habla de personas detenidas por este hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL