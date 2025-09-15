Pachuca.- El desgajamiento de un cerro sobre la carretera estatal Pisaflores–Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo, mantiene cerrada esta vía al tránsito vehicular. Las autoridades alertaron a la población a no acercarse a la zona debido al riesgo de nuevos derrumbes.

La tarde de ayer, a través de un video que circula en redes sociales, se observa cómo un automovilista salvó milagrosamente la vida al realizar una maniobra en reversa justo en el momento en que cientos de toneladas de piedra y árboles cayeron sobre la cinta asfáltica, la cual prácticamente desapareció.

En el material videográfico también se aprecian dos camionetas que retroceden, así como un hombre corriendo para ponerse a salvo. Ante este incidente, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado dio a conocer que el derrumbe mantiene cerrada dicha vía al tránsito vehicular.

De igual manera, se recomendó a los habitantes de la zona tomar vías alternas mientras se realizan los trabajos correspondientes para restablecer el paso.

Por su parte, el Ayuntamiento advirtió a la población no acercarse al área ante el riesgo de nuevos deslaves.

Esta situación afecta gravemente a los pobladores de la región, quienes permanecen prácticamente incomunicados, sobre todo en las localidades de La Estancia, Arroyo Blanco, El Capulín, La Piedra y La Seiba.

Se informó que al lugar ya fue trasladada maquinaria para retirar el material pétreo; sin embargo, se estima que podrían pasar algunos días antes de que la circulación sea restablecida en la zona.

