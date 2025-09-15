Tuxtla Gutiérrez.- Los tres presuntos homicidas de un menor de 17 años, a quien secuestraron para exigir un rescate y luego asesinaron dentro un hotel en Tuxtla Gutiérrez, fueron detenidos; la Fiscalía General del Estado informó que se pedirá al juzgado 50 años de prisión para cada uno de ellos.

Agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo aprehendieron a José N, Cristian N y María N como presuntos responsables del delito de homicidio calificado del menor de identidad reservada. El cuerpo fue localizado en la colonia Lomas del Arenal, Campestre, al poniente de esta ciudad.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se realizaron las diligencias correspondientes, y con apoyo de la tecnología y como resultado de los trabajos de inteligencia, se determinó que el móvil del homicidio fue la exigencia de una cantidad de dinero al padre de la víctima.

Con ese propósito, los presuntos homicidas simularon un secuestro haciéndose pasar por un grupo generador de violencia.

Lee también Fiscalía de Oaxaca revela causa de muerte de una mujer en cárcel municipal de Salina Cruz

La necropsia estableció que la causa de la muerte del adolescente fue asfixia mecánica por sofocación; es decir, con la ayuda de un objeto, un cojín o almohada.

Sobre el caso, Llaven Abarca afirmó que como autoridad ministerial serán implacables con este tipo de conductas y pedirán hasta los 50 años de prisión por ese delito.

Los tres presuntos responsables están a disposición del órgano jurisdiccional, además de asegurado un vehículo Nissan, tipo Versa, con placas del Estado de México, que fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio, dijo que se desplegó un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado y apoyado con el sistema de vigilancia de video cámaras C5 Escudo Pakal con el que se logró la detención de los tres involucrados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL