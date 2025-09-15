El trascendido de que Natanael Cano habría interpretado "El despapayo", supuestamente, al interior del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, se suma a otra de las polémicas en que el cantante de corridos tumbados se ha visto involucrado recientemente pues, a pesar de que no se ha confimado la veracidad de la información, el video comienza a viralizarse.

En X circula un video de Natanael, acompañado por su guitarra y un acordeonista, en donde canta uno de sus más exitosos temas, "El despapayo".

A su alrededor, se encuentran otros jóvenes que corean el tema junto al cantante; uno de ellos, encienden un cigarro y, otro, que se encuentra de pie, preparando una bebida con refresco y una botella de licor, fuera de foco, también puede verse a otra persona beber de una lata de cerveza.

La información que se mueve en redes sociales sugiere que, supuestamante, el video habría sido tomado dentro de las instalaciones del Cereso de Hermosillo, sin embargo, las autoridades del centro penitenciario no han confirmado o desmentido ese trascendido.

En lo concerniente a las autoridades del estado, el fiscal de Sonora, Gustavo Salas, dijo al periodista Jorge Morales Brobón, que la Secretaría de Seguridad local, ya se encuentra investigando y verificando la veracidad de la información.

"Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y, en todo caso, se apliquen las sanciones que pudieran surgir, por alguna posible conducta delictiva, con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia secretaría, una vez que la carpeta esté iniciada", expresó.

Antes de este acontecimiento, sólo el mes pasado, el oriundo de Hermosillo estuvo involucrado en dos polémicas que mantuvieron su nombre en los titulares de diferentes medios de comunicación, como la pérdida de uno de sus automóviles por un percance de cuidado y la reacción que tuvo con uno de sus trabajadores de su equipo.

Se incendia vehículo de Natanael Cano

El 28 de agosto, a través de un comunicado del sello discográfico del cantante, "Los CT", se confirmó que un vehículo que se había incendiado en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas Residencial, alrededor de las 18:00 horas, era propiedad de Cano.

El documento explicaba que, en cuanto la camioneta comenzó a despedir humo y, "Nata" y sus acompañantes se percataron, salieron de inmediato del interior y, al poco tiempo, al auto habría explotado, sin embargo, nunguno de los presentes resultó herido.

Cuando Natanael agradió y rompió el equipo del DJ que trabaja para él

"Nata" participó en el tercer y último día del "Baja Beach Fest"; fueron algunos problemas en el audio, que se presentaban cada tanto por lo que, en un momento, el cantante se dirigió a su DJ para cuestionarlo acerca de qué es lo que estaba fallando.

Así, el cantante agredió físicamente a su compañero, lo que provocó que la seguridad del festival tratara de mediar en la situación y, molesto, Cano señaló que no se bajaría del escenario, pues tenía que cumplir con cantarle a las y los presentes.

"Suéltenme, yo no me voy a ir a ningún lugar, a la verg*, yo vine a cantar, pend*jo", expresó.

Cuando Cano se reincorporó y siguió con su recital, se detuvo nuevamente, esta ocasión para tomar la laptop del técnico y estrellarla contra el suelo, lo que le mereció severas criticas y al desaprobación de la comunidad de DJ´s, que se pronunció en contra de la violencia y su actuar.

La ocasión que hasta su ropa causó controversia

En mayo, momento en que varios intérpretes de regional no pudieron interpretar corridos, parte integral de su repertorio, en conciertos realizados por los estados, Natanael fue contestatario y, en un evento en la Feria de San Marcos, dijo a su público que debía pedir al Gobierno que no hubiera más censura y, luego de tratar de cantar uno de sus temas más controversiales; "El de la codeína", pese a que los organizadores desactivaron el sonido, dejó el escenario.

Pocos días después, apareció en sus redes vistiendo unos jeans que tenían estampados los rostros de Joaquín "el Chapo" Guzmán y de Pablo Escobar, lo que fue interpretado como una respuesta a los gobiernos de los estados, que se habían encargado de hacer la petición a otros grandes exponentes del género de abstenerse de tocar corridos.

