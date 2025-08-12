Natanel Cano enfrenta una nueva polémica en su carrera, una que podría hacer que su música dejara de sonar en los espacios públicos.

Este pasado fin de semana, el cantante de corridos tumbados se presentó en el Baja Beach Fest y su show se robó la atención de los medios y los asistentes. Y es que, en pleno escenario, Cano arremetió contra su DJ: lo golpeó y rompió su equipo de computo por presentar problemas técnicos.

Ahora, además de las criticas, el Consejo Mexicano de DJs pidió tomar acciones contra el joven artista.

En un comunicado lanzado en redes sociales, el consejo calificó las acciones del intérprete como inaceptables dentro de la industria musical.

Asimismo, hicieron un llamado a todos los DJs del país para que consideren suspender la música del intérprete hasta que este se disculpe por lo sucedido.

"Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material", se lee en el texto.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo ni los organizadores del evento se han pronunciado al respecto.

