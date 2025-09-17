Más Información

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Sheinbaum: algunos piden injerencia de potencias extranjeras

Sheinbaum: algunos piden injerencia de potencias extranjeras

“Mujeres somos protagonistas en defender al país”

“Mujeres somos protagonistas en defender al país”

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

Jazlyn requerirá de varias cirugías; tiene quemaduras de tercer grado

Jazlyn requerirá de varias cirugías; tiene quemaduras de tercer grado

Caracas.- El gobierno de denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la "ilegal intercepción" por parte de Estados Unidos de una embarcación venezolana con pescadores en la zona económica del país sudamericano, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EU.", señaló Rodríguez en una publicación de Telegram donde compartió el comunicado enviado a la FAO y a otros siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, que no precisó.

En la misiva, la vicepresidenta venezolana explicó que el pasado 12 de septiembre un buque pesquero de bandera venezolana, identificado como "Carmen Rosa", fue "interceptado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos de América, identificado como USS 'Jason Dunham' (DDG-109), mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla Blanquilla, en la Zona Económica Especial venezolana".

Lee también

"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados", señaló la vicepresidenta, quien insistió en que los pescadores venezolanos no trasportaban "armas de ninguna naturaleza".

"Luego de la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó 18 efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún", añadió.

Rodríguez denunció que "en ningún momento" esta operación fue notificada al Gobierno de Nicolás Maduro.

A su juicio, el uso de un "buque misilístico y personal militar de comando" contra una embarcación pesquera de carácter civil resulta en un acto "claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera".

Lee también

Ante este hecho, la funcionaria pidió a la FAO y resto de organismos pesqueros un "firme pronunciamiento de condena" que, sostuvo, "impacta negativamente en el ejercicio de la actividad económica de la pesca".

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "bochorno" y "secuestro" el abordaje de este buque pesquero por parte de la Armada estadounidense.

Este hecho denunciado por el país sudamericano se da en medio del despliegue de barcos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025