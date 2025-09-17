Caracas.- El gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la "ilegal intercepción" por parte de Estados Unidos de una embarcación venezolana con pescadores en la zona económica del país sudamericano, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los EU.", señaló Rodríguez en una publicación de Telegram donde compartió el comunicado enviado a la FAO y a otros siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, que no precisó.

En la misiva, la vicepresidenta venezolana explicó que el pasado 12 de septiembre un buque pesquero de bandera venezolana, identificado como "Carmen Rosa", fue "interceptado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos de América, identificado como USS 'Jason Dunham' (DDG-109), mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla Blanquilla, en la Zona Económica Especial venezolana".

"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados", señaló la vicepresidenta, quien insistió en que los pescadores venezolanos no trasportaban "armas de ninguna naturaleza".

"Luego de la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó 18 efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún", añadió.

Rodríguez denunció que "en ningún momento" esta operación fue notificada al Gobierno de Nicolás Maduro.

A su juicio, el uso de un "buque misilístico y personal militar de comando" contra una embarcación pesquera de carácter civil resulta en un acto "claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera".

Ante este hecho, la funcionaria pidió a la FAO y resto de organismos pesqueros un "firme pronunciamiento de condena" que, sostuvo, "impacta negativamente en el ejercicio de la actividad económica de la pesca".

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "bochorno" y "secuestro" el abordaje de este buque pesquero por parte de la Armada estadounidense.

Este hecho denunciado por el país sudamericano se da en medio del despliegue de barcos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

