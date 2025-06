La actriz Victoria Ruffo fue blanco de especulaciones sobre su estado de salud tras ausentarse de una función de la obra de teatro "Las Leonas". La situación llamó la atención, ya que no es habitual que la actriz falte a este tipo de compromisos.

Recientemente, la madre de José Eduardo Derbez fue abordada por la prensa y habló abiertamente sobre su estado físico. Además, volvió a explicar por qué en ocasiones recurre al uso de una silla de ruedas.

¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo?

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Victoria agradeció ,frente a la prensa, el cariño de sus seguidores y su preocupación por su bienestar:“Estoy muy conmovida porque se aflijen mucho mis niñas, mis fans”, expresó.

Confirmó que actualmente enfrenta un problema en la garganta, aunque no es grave:“Fíjate que ya me revisaron y resulta que es como mucha alergia porque traigo una tos impresionante y mucho dolor”, explicó.

Agregó que, en ocasiones, los síntomas son similares a un resfriado:“Ya no aguanto el tórax de tanta tos. Como si hiciera abdominales”, dijo.

También aclaró que el uso de la silla de ruedas se debe a una dolencia en la espalda que, aunque no le impide caminar, sí le complica recorrer distancias largas:“Obviamente no me da, prefiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, comentó entre risas, haciendo referencia a las hernias lumbares y cervicales que padece.

Victoria Ruffo celebrará el primer año de su nieta

La actriz no oculta su emoción por su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quien pronto celebrará su primer año de vida.

“Me manda la invitación mi hijo y digo: no lo puedo creer, un año la niña. Se fue muy rápido”, contó con ternura.

Sobre si compartirá la celebración con su ex, Eugenio Derbez, Victoria respondió divertida:“No creo, a mí no me gusta compartir con ellos. Ellos que compartan otro día”.

Pese a que Ruffo y Derbez han mantenido una relación cordial tras el nacimiento de la pequeña, no suelen coincidir en los festejos familiares y han han celebrado a Tessa en distintos momentos.