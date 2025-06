Victoria Ruffo celebró ayer su cumpleaños con la firme convicción que no le tiene miedo al paso del tiempo ni las marcas de expresión que traen consigo la edad, pues es mayor el temor que le produce una operación por lo que, entre sus planes, no está el de someterse a ningún procedimiento estético que ralentice el paso de la edad.

Este 31 de mayo, la actriz de telenovelas cumplió 63 años y, aunque se presentó en el teatro Silvia Pinal, para cumplir con sus compromisos laborales, también hubo tiempo para que fuera festejada por la producción y el elenco de "Las Leonas".

"La Ruffo" también tuvo un acercamiento con la prensa, a través de la que agradeció de sus fans de otros países que, sin importar las distancias geográficas, se las ingeniaron para enviarle presentes de cumpleaños, como ramos de flores y un pastel.

Lee también: 63 años de Victoria Ruffo, la actriz que convirtió el llanto en un arte en la pantalla

La que se le adelantó, como ella misma contó fue Vicky, una de sus hijas con Omar Fayad que, desde el día anterior, la recibió en casa con globos por todos labos y un pastel de cumpleaños; los próximos en felicitarla fueron su primogénito, José duardo Derbez, su hijo Anuar y, por supuesto, su esposo.

Sin embargo, más allá de los bienes materiales o regalos costosos, para "la Queen", el mejor regalo que puede recibir es percatarse que, ni el paso del tiempo, hace que las amistades que ha cosechado a lo largo de su carrera se disuelvan pues, en cambio, en este su día de cumpleaños, se hicieron más recuente.

"Muchas flores, muchas flores, unas cartas muy bonitas, de todas mis fans, del ´Ruffo power´, la verdad he recibido mucho cariño, varios amigos... te das cuenta que en el camino has hecho verdaderos amigos".

Lee también: Victoria Ruffo lanza indirecta a Eugenio Derbez; los costosos lentes de José Eduardo desatan el comentario

En cuestión del paso de la edad, la actriz se dijo despreocupada al afirmar que no le teme a seguir cumpliendo años.

Lo que confesó es que, si algo le tiene miedo, es a las agujas, por lo que prefiere evitar los procedimientos estéticos, aunque eso implique que su edad se vea reflejada en sus gestos y marcas en la piel.

"No le temo a la edad, no le temo a las arrugas, soy muy coyona para las operaciones, así que creo que me van a ver así".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc