Más Información

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

no necesita pedir permiso para brillar en el espectáculo de medio tiempo del. Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la puerta está abierta para que encabece el show cuando así lo decida.

En una reciente aparición en el programa “Today”, Goodell respondió a las preguntas sobre si los swifties, como se conoce a los seguidores de la artista, podrán verla en el escenario del Super Bowl LX. “Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Es un talento muy, muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”, afirmó el comisionado.

Aunque evitó confirmar su participación, Goodell dejó entrever que la decisión está en manos de Jay-Z y Roc Nation, responsables de organizar el espectáculo.

Mientras tanto, Taylor alimentó las especulaciones con comentarios recientes durante su aparición en el pódcast de Travis Kelce, su prometido, que muchos interpretaron como posibles pistas.

Lee también:

Travis Kelce y Taylor Swift llegarán al altar

La noticia de su compromiso con la estrella de la NFL sorprendió a sus seguidores. Las imágenes en las que Kelce aparece arrodillado ante Swift en un jardín, publicadas el 26 de agosto, dieron la vuelta al mundo, aunque la pareja había mantenido la noticia en privado por dos semanas.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió Swift en Instagram, junto a fotos que muestran el anillo de compromiso y el emotivo momento.

El romance comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto de la gira “The Eras Tour” en Kansas City. En aquel entonces, intentó entregarle una pulsera de la amistad, aunque el encuentro no se dio. La relación creció mientras los Kansas City Chiefs buscaban su segundo Super Bowl consecutivo, y Swift celebró junto al equipo el campeonato de la AFC tras vencer a los Ravens en Baltimore.

Lee también:

¿Quiénes serán los invitados a la “boda del siglo”?

Según un informante que habló con el Daily Mail, Travis y Swift contarán en el festejo con amigos muy cercanos. En la lista de Swift se encuentra Selena Gómez,, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone, con quienes mantiene una relación de años.

Del lado de Travis, asistirán amigos de la infancia como Kumar Ferguson y Aric Jones, con quien jugó hockey en el jardín de niños. Además, Ross Travis, exestrella de los Kansas City Chiefs y uno de sus mejores amigos desde 2015.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emiliano Aguilar respalda a Cazzu tras acusaciones contra Christian Nodal por el permiso de viaje de Inti. Foto: Instagram/AFP/EFE

Emiliano Aguilar respalda a Cazzu tras acusaciones contra Christian Nodal por el permiso de viaje de Inti

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño. Foto: AP

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Alicia Villarreal y Cibad Hernández: ¿historia de amor o campaña de likes?. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal y Cibad Hernández: ¿amor verdadero o estrategia para redes?

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski cierra el verano 2025 con diminuto bikini nude en la playa