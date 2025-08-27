Aunque la propuesta de matrimonio que Travis Kelce le hizo a Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos, y las imágenes en las que él aparece arrodillado frente a ella, rodeados de un bello jardín, dieron la vuelta al mundo el 26 de agosto, la realidad es que la pareja había mantenido la noticia en secreto durante dos semanas.

Ed Kelce, padre del jugador de los Kansas City Chiefs, habló con ABC News 5 Cleveland sobre esta nueva etapa y compartió cómo se dio el especial momento.

Según relató, el romántico jardín que aparece en las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de Taylor fue en Lee’s Summit, Misuri; sin embargo, Page Six asegura que la propuesta ocurrió en el patio trasero de su casa en Leawood, Kansas.

"La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino…’. Salieron y fue entonces cuando él le preguntó, y fue hermoso", contó Ed.

Añadió que el compromiso estuvo a punto de aplazarse debido a los nervios de Travis: "Le dije repetidamente: sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar y convertirlo en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio".

Tras el compromiso, Travis y Taylor se comunicaron con Ed y Donna Kelce, madre del deportista, para asegurarse de que la familia estuviera enterada. "Tan pronto como vi la llamada, vi que era Travis y luego vi a Taylor allí con él, supe lo que iban a decir, y nos lo hicieron saber", recordó Ed.

La relación de Taylor con la familia de Travis

Ed Kelce ha expresado públicamente su aprobación hacia Taylor desde el inicio de la relación, destacando que “no se comporta como una diva” y calificándolos como “una grandiosa pareja”.

De acuerdo con fuentes, Taylor también se ha ganado el cariño del núcleo familiar de Travis con detalles, postres y mostrando cercanía con todos los miembros.

Además, Travis habló previamente con Scott Swift, padre de Taylor, hace un mes para obtener su visto bueno antes de hacer la propuesta.