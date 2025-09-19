Más Información

El primer ministro de , Kristen Michal, anunció que su país solicitará una reunión de emergencia de la OTAN después de denunciar que tres cazas rusos MiG-31 violaron su espacio aéreo.

"Una violación de este tipo es totalmente inaceptable. El gobierno de Estonia decidió pedir consultas, en virtud del artículo 4º de la OTAN", declaró Michal.

Ello en relación al dispositivo de la Alianza Atlántica, que contempla que los países se informen si hay riesgos a "su integridad territorial, independencia política o su seguridad".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó con el primer ministro de Estonia después de que los cazas rusos invadiesen el espacio aéreo del país báltico.

Rutte comunicó la llamada en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que la OTAN interceptó los tres cazas rusos Mig-31 en el marco de la nueva iniciativa militar "Centinela Oriental" que puso en marcha la semana pasada para reforzar la defensa del flanco este de la Alianza Atlántica.

En concreto, fueron cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea de Ämari los que respondieron al incidente, informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN en un comunicado.

Además, Suecia y Finlandia también desplegaron sus aviones de reacción rápida.

mcc

