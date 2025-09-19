Más Información
Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades
Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum
Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación
Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay
Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general
El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, anunció que su país solicitará una reunión de emergencia de la OTAN después de denunciar que tres cazas rusos MiG-31 violaron su espacio aéreo.
"Una violación de este tipo es totalmente inaceptable. El gobierno de Estonia decidió pedir consultas, en virtud del artículo 4º de la OTAN", declaró Michal.
Ello en relación al dispositivo de la Alianza Atlántica, que contempla que los países se informen si hay riesgos a "su integridad territorial, independencia política o su seguridad".
Lee también Estonia, miembro de la OTAN, denuncia una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo por aviones caza rusos
Jefe de la OTAN conversa con primer ministro de Estonia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó con el primer ministro de Estonia después de que los cazas rusos invadiesen el espacio aéreo del país báltico.
Rutte comunicó la llamada en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que la OTAN interceptó los tres cazas rusos Mig-31 en el marco de la nueva iniciativa militar "Centinela Oriental" que puso en marcha la semana pasada para reforzar la defensa del flanco este de la Alianza Atlántica.
Lee también OTAN despliega aviones para derribar drones rusos en Polonia; crece temor de expansión de conflicto
En concreto, fueron cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea de Ämari los que respondieron al incidente, informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN en un comunicado.
Además, Suecia y Finlandia también desplegaron sus aviones de reacción rápida.
Aprueban por mayoría que Palestina participe por videoconferencia en Asamblea General de la ONU, tras negación de visas de EU
mcc