El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

"La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos", indicó la cancillería en un comunicado en el que calificó el acto de una "desfachatez sin precedentes".

