Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

Sheinbaum lamenta homicidio de B-King y DJ Regio Clown, asegura que no afecta relación con Colombia

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

El anunció este martes que desmanteló en Nueva York una red de usada para amenazar a altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que tenía capacidad para interrumpir las telecomunicaciones en plena Semana de Alto Nivel de la ONU.

“El potencial de de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable”, declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran, en un comunicado.

Una investigación de inteligencia logró descubrir más de 300 servidores y 100 mil tarjetas SIM a menos de 56 kilómetros de la .

Esos dispositivos "fueron utilizados para realizar múltiples amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense", apuntó la agencia.

Asimismo, tenían capacidad para llevar a cabo una amplia gama de ataques a las telecomunicaciones, como la desactivación de torres de .

El Servicio Secreto decidió interrumpir esa red "dado el momento, la ubicación y el potencial de interrupción de las telecomunicaciones en Nueva York que estos dispositivos representaban".

“La misión de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato”, declaró Curran.

TEMAS RELACIONADOS

