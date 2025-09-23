El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció este martes que desmanteló en Nueva York una red de dispositivos electrónicos usada para amenazar a altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que tenía capacidad para interrumpir las telecomunicaciones en plena Semana de Alto Nivel de la ONU.

“El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable”, declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran, en un comunicado.

Una investigación de inteligencia logró descubrir más de 300 servidores y 100 mil tarjetas SIM a menos de 56 kilómetros de la Asamblea General de la ONU.

Lee también Donald Trump criticará instituciones globalistas en su discurso en la ONU

Esos dispositivos "fueron utilizados para realizar múltiples amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense", apuntó la agencia.

Asimismo, tenían capacidad para llevar a cabo una amplia gama de ataques a las telecomunicaciones, como la desactivación de torres de telefonía móvil.

El Servicio Secreto decidió interrumpir esa red "dado el momento, la ubicación y el potencial de interrupción de las telecomunicaciones en Nueva York que estos dispositivos representaban".

Lee también "Los principios de la ONU están siendo atacados como nunca antes", dice secretario

“La misión de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato”, declaró Curran.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss