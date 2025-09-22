Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , arremeterá el martes contra las "instituciones globalistas" en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (), la reunión central del organismo internacional, informó la Casa Blanca.

Trump "abordará cómo las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial y expondrá su visión directa y constructiva del mundo", declaró la secretaria de prensa, , en una sesión informativa.

Explicó que el mandatario republicano "subrayará la renovación de la fortaleza estadounidense en el mundo y sus logros históricos en tan solo ocho meses".

Lee también

Leavitt indicó que Trump se reunirá el mismo martes con sus homólogos de Ucrania, , y de Argentina, , en los márgenes de la Semana de Alto Nivel de la ONU, así como con el secretario general de la ONU, , en lo que será el primer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder en enero pasado.

El encuentro con Zelensky será el primer cara a cara desde la cumbre que Trump sostuvo en agosto con el presidente ruso, , en Alaska, con el objetivo de negociar un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Con Milei, celebrará una reunión bilateral apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresara su apoyo incondicional a Argentina frente a la fuerte tensión financiera provocada por la escalada del dólar.

Lee también

La portavoz de la Casa Blanca también anunció encuentros con "líderes de la ", aunque no ofreció más detalles al respecto.

Trump participará, además, en una con los líderes de Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Paquistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

La busca que estos países se sumen a un plan postconflicto para Gaza. Se espera, sin embargo, que varios de ellos expresen su malestar por el reciente contra una delegación de Hamas en Doha y condenen la ofensiva contra la ciudad de Gaza.

Lee también

Diversos países han expresado en las últimas horas su reconocimiento al Estado palestino. Sin embargo, de acuerdo con Leavitt, Trump ve esa decisión como una "recompensa" para la organización islamista Hamas. Trump coincide así con la reacción de Israel, cuyo primer ministro, , criticó el reconocimiento de Palestina y advirtió que "nunca habrá" un Estado palestino y que en los próximos días las naciones conocerá la respuesta de Israel a su postura.

