Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la reunión

La reunión de la Asamblea General de la ONU, prevista entre el 23 y 29 de septiembre, será escenario de un momento histórico a nivel mundial: el reconocimiento oficial de varios países al Estado Palestino.

El domingo, naciones como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se adelantaron y lo reconocieron dos días antes de la cita global. Francia y Bélgica también anunciaron esa intención en medio de la guerra e invasión israelí en Gaza.

Durante el encuentro, se espera dar una solución pacífica para el conflicto entre ambos países del Medio Oriente, así como la aplicación de la solución biestatal.

Mundo 07:09 AM Francia y otros países europeos reconocen en la ONU el Estado palestino Francia y otros países se preparan para reconocer el Estado palestino este lunes cuando inicie la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un importante giro diplomático que provocó la ira de Israel.

El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas en un territorio devastado.

Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos.



Mundo 07:07 AM Comisión de la ONU para Venezuela confirma que hubo repunte de represión tras elecciones La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo "el crimen de persecución por razones políticas".

Destacó que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que "la única esperanza de justicia para las víctimas" recae en definitiva en la comunidad internacional.



Mundo 07:03 AM ONU acusa a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU acusó este lunes a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana de los territorios donde ha asentado su ocupación o a los que se está expandiendo, a través de infundir terror entre sus habitantes.

"El terror infundido en la población ha obligado a miles a huir", denunció el presidente de la Comisión, Erik Mose, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.



