¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Naciones Unidas. El Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, han dado un paso histórico de reconocer el , un movimiento al que horas después se sumó Portugal, mientras que y otros cinco países lo harán previsiblemente mañana. ¿Cuántos países reconocen ya al Estado palestino?

Antes de este domingo, 147 países reconocían al Estado palestino. Con los cuatro de este domingo, suman ya 151.

Hasta ahora, no había entre los que reconocen a alguna de las economías más avanzadas del mundo reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia adquiere mayor relevancia.

Por añadidura, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad -máximo órgano ejecutivo de la ONU-, y se suman así a la postura de China y de Rusia, dejando en soledad a Estados Unidos dentro del Consejo, una soledad que ya viene manifestándose en los últimos años: seis veces desde el inicio de la ha tenido que vetar Estados Unidos en solitario resoluciones del Consejo que reclamaban a Israel un .

Entre las naciones industrializadas del Grupo de los 20, 12 ya reconocen al Estado palestino, al día de hoy. Con Francia, la cifra se elevaría a 13.

Se da por hecho que mañana reconocerán a Palestina, Francia, Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino, en el marco de la por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), apadrinada justo por los franceses.

Palestina: este fue el primer país que lo reconoció y las otras naciones potencias que aún no la reconocen

Sin embargo, países tan importantes como Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Austria o Finlandia aún no han reconocido a Palestina, dejando en evidencia que es uno de los temas más divisivos de la política exterior europea.

Argelia fue el primer país, el 15 de noviembre de 1988, en reconocer al Estado palestino, justo después de su autoproclamación en Argel por parte del líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat.

El reconocimiento de Palestina como Estado es prácticamente unánime en (salvo Panamá) y África (salvo Camerún y Eritrea).

Rusia, todos los y la gran mayoría de los Estados asiáticos, incluidos India y China, ya forman parte del grupo que reconoce a Palestina.

¿Quién no lo reconoce?

Al menos 46 países liderados pore . El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza rotundamente la idea de un Estado palestino y, en julio de 2024, el Parlamento israelí votó una resolución en contra de su creación.

"No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán", declaró este domingo Netanyahu.

En Asia, no reconocen al Estado palestino, Japón, Corea del Sur ni Singapur; en Oceanía, la mayoría de los países tampoco lo reconocen.

Una mujer sostiene una bandera palestina durante una protesta propalestina en la plaza de la República en París, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP
Una mujer sostiene una bandera palestina durante una protesta propalestina en la plaza de la República en París, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP

¿Y México?

El 5 de febrero pasado, la presidenta anunció la decisión de de reconocer a Palestina como un Estado. Un mes después, recibió las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed.

México se sumó así a la lista de países del G20 que reconocen a Palestina como Estado, y que en el caso de América Latina incluye a Argentina y Brasil.

Los reconocimientos han sido rechazados por el primer ministro israelí,: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán", dijo en un vídeo difundido por su oficina. Tras él, en un tono aún más radical, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó la decisión de "inmoral", "indignante" y "especialmente repugnante".

En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, , consideró que el reconocimiento constituye "un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legitimidad internacional", y anticipó que "allanará el camino para la aplicación de la solución de dos Estados", que permitiría a Palestina vivir "junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena vecindad".

Países que reconocen a Palestina como Estado. Foto: X @Palestine_UN
Países que reconocen a Palestina como Estado. Foto: X @Palestine_UN

Un pliego de condiciones

Pese a los anuncios de este domingo, los países exigen que Hamas no tenga ningún papel en el futuro Estado palestino -cuando es la fuerza mayoritaria en -, que ese futuro estado reconozca el derecho de Israel a existir y que la Autoridad Palestina celebre elecciones democráticas, además de aplicar reformas de calado "en materia de finanzas, gobernanza y educación", en palabras del gobierno de Camberra.

El presidente francés, , advirtió que para que su país instale una embajada en Palestina, primero Hamas debe entregar a los que mantiene en su poder desde su incursión en suelo israelí, el 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto actual.

