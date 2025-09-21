Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de Asamblea de la ONU

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de Asamblea de la ONU

Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

El derecho de autor en la era de la IA

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Jerusalén. El informó este domingo que sus ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército afirma que las fuerzas de la 36 división "han comenzado su entrada a la ciudad de " dentro de la "Operación Carros de Gedeón II", el calificativo que usa para la ofensiva para invadir la ciudad.

El mensaje indica que las de esa división entraron en el territorio de la urbe tras "dos semanas de intensos preparativos para operaciones de combate ampliadas".

Lee también

La nota se acompaña con imágenes de y la frase "entrada de la división 36 en el territorio de la ciudad".

"En los últimos días, bajo el mando del mando de fuego de la división, se atacaron decenas de objetivos terroristas en la para separar la zona de combate y permitir la entrada de las tropas terrestres", añade.

El Ejército informó el pasado martes de que había iniciado la operación terrestre para tomar la ciudad, de acuerdo a las órdenes que dictó el gobierno de a mediados de agosto.

Lee también

Desde entonces, el gobierno gazatí cifra en unas 270 mil las personas que han huido desde la ciudad de Gaza hacia el sur, unos números que chocan con los del Ejército de Israel, que eleva los desplazados a 480 mil.

Desde el martes, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad, causando entre 50 y 100 muertos diarios.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65 mil 200 palestinos, entre ellos más de 19 mil niños.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto