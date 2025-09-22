Naciones Unidas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU.

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala prorrumpió en aplausos.

El presidente francés habló durante una conferencia en Naciones Unidas sobre la situación palestina y afirmó que ha llegado el momento de poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los 48 rehenes que siguen retenidos por Hamas.

Lee también “Estado palestino pondrá en peligro la existencia de Israel”: Benjamin Netanyahu

Aseguró que el mundo está a punto de perder la oportunidad de alcanzar la paz y añadió que "no podemos esperar más".

Al mismo tiempo, subrayó que "nunca cesaremos la lucha existencial contra el antisemitismo".

Macron abogó por una administración transitoria en Gaza en la que participe la Autoridad Palestina, que se encargue de supervisar el desmantelamiento de Hamas.

Lee también ¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Señaló que su país está dispuesto a contribuir a una "misión de estabilización" en Gaza, lo que abre la posibilidad de una presencia internacional de seguridad en el territorio.

Reiteró, como había dicho antes, que Francia solo abrirá una embajada en un Estado palestino cuando todos los rehenes retenidos por Hamas sean liberados y se haya acordado un alto al fuego con Israel.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad".

BREAKING: Emmanuel Macron declares that France recognises the state of Palestine.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Ax3s2NeqlC — Sky News (@SkyNews) September 22, 2025

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", recordó Macron.

"Este reconocimiento es una derrota para Hamas, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

Macron anunció hoy que cinco países más se sumarán en las próximas horas al reconocimiento del Estado palestino: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino.

Con todos estos nombres, el número de países que reconocen el Estado de Palestina va a subir hasta 157, del total de 193 estados miembros de la ONU.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss