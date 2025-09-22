Más Información

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Naciones Unidas. El presidente de Francia, , anunció hoy el reconocimiento del en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU.

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala prorrumpió en aplausos.

El presidente francés habló durante una conferencia en Naciones Unidas sobre la situación palestina y afirmó que ha llegado el momento de poner fin a la y liberar a los 48 rehenes que siguen retenidos por Hamas.

Lee también

Aseguró que el mundo está a punto de perder la oportunidad de alcanzar la paz y añadió que "no podemos esperar más".

Al mismo tiempo, subrayó que "nunca cesaremos la lucha existencial contra el ".

Macron abogó por una administración transitoria en Gaza en la que participe la Autoridad Palestina, que se encargue de supervisar el desmantelamiento de .

Lee también

Señaló que su país está dispuesto a contribuir a una "misión de estabilización" en Gaza, lo que abre la posibilidad de una presencia internacional de seguridad en el territorio.

Reiteró, como había dicho antes, que solo abrirá una embajada en un Estado palestino cuando todos los rehenes retenidos por Hamas sean liberados y se haya acordado un con Israel.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad".

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de que Francia apoyó desde el día uno", recordó Macron.

"Este reconocimiento es una derrota para Hamas, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

Macron anunció hoy que cinco países más se sumarán en las próximas horas al reconocimiento del Estado palestino: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino.

Con todos estos nombres, el número de países que reconocen el Estado de Palestina va a subir hasta 157, del total de 193 estados miembros de la ONU.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto