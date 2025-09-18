El pasado 16 de septiembre miles de mexicanos conmemoraron el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México. Entre festejos improvisados y celebraciones fugaces, todos los mexicanos buscaron un tiempo para honrar y recordar este momento histórico sin importar el lugar o las circunstancias.

A través de la plataforma de TikTok, el usuario @esewacho7 compartió un video en su cuenta, en el que muestra como pasó las fiestas patrias solo, siendo el único mexicano en la pequeña comuna de Cervières en Francia.

"Soy el único mexicano en este pueblito de Francia, así es que toca dar el grito yo solito", explicó el joven, identificado como Daniel García, para luego montar su propia ceremonia cívica del Grito de Independencia.

Joven mexicano arma su propio Grito de Independencia en pueblo de Francia: “¡Que vivan los migrantes!”. Foto: TikTok. @esewacho7

Joven mexicano celebra la Independencia de México desde Francia

Como primer número del acto conmemorativo improvisado, Daniel rindió honores a la Bandera Nacional, interpretando el Himno Nacional Mexicano y caracterizando la típica marcha de las escoltas durante las ceremonias cívicas.

Para finalizar el video, Daniel lanzó una arenga, dedicada a todos los jóvenes mexicanos que tienen que salir de su país para cumplir sus metas y propósitos. "¡Viva México banda! Y que vivan todas las personas migrantes que están fuera del país y que están luchando por sus sueños y echándole un chin** de ganas", lanzó Hernández.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y cientos de comentarios de internautas que quieren conocer su historia. "Solo un mexicano, y tremendo desmadre que armó", "Nos dio grito, nos dio escolta, nos dio himno, nos dio bandera, nos dio mexicano ching**", comentaron los usuarios.

