Más Información

Pasajeros de avión celebran Grito de Independencia desde las alturas y video se viraliza en TikTok

Pasajeros de avión celebran Grito de Independencia desde las alturas y video se viraliza en TikTok

Esta es la hora exacta del Simulacro Nacional 2025: ¿qué escenario se recreará?

Esta es la hora exacta del Simulacro Nacional 2025: ¿qué escenario se recreará?

Batman Day 2025: ¿cuándo y dónde se verá la batiseñal en CDMX?

Batman Day 2025: ¿cuándo y dónde se verá la batiseñal en CDMX?

Brozo y Loret viajan en la trajinera del “huachicol del bienestar” y analizan captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Brozo y Loret viajan en la trajinera del “huachicol del bienestar” y analizan captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Jair Bolsonaro: ¿qué es el cáncer de piel, enfermedad que padece el expresidente de Brasil?

Jair Bolsonaro: ¿qué es el cáncer de piel, enfermedad que padece el expresidente de Brasil?

Ante las fiestas patrias de México del pasado 15 de septiembre, un piloto se dio a la tarea de dar su propio para los pasajeros de un vuelo comercial.

Por medio de TikTok, el usuario @luiseslava98 compartió un video donde se ve a un grupo de pasajeros convertir la cabina en escenario de festejo patrio al entonar el tradicional Grito de Independencia a más de 10 mil metros de altura.

“¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva los pasajeros! ¡Viva! ¡Viva la tripulación de este avión! ¡Viva! ¡Viva Viva Aerobús! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!”, se escuchó expresar al piloto del vuelo, mientras se veían los fuegos pirotécnicos a lo lejos.

Lee también

Aunado a ello, agradeció a los pasajeros “esperemos que sigan disfrutando de su vuelo. Vamos a poner una canción”.

@luiseslava98

#vivamexico #vivaaerobus #vivamonterrey

♬ sonido original - Esme

Hasta el momento, el video cuenta con 3.5 millones de reproducciones y más de 805 mil “likes”.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses