Pasajeros de avión celebran Grito de Independencia desde las alturas y video se viraliza en TikTok

Ante las fiestas patrias de México del pasado 15 de septiembre, un piloto se dio a la tarea de dar su propio Grito de Independencia para los pasajeros de un vuelo comercial.

Por medio de TikTok, el usuario @luiseslava98 compartió un video donde se ve a un grupo de pasajeros convertir la cabina en escenario de festejo patrio al entonar el tradicional Grito de Independencia a más de 10 mil metros de altura.

“¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva los pasajeros! ¡Viva! ¡Viva la tripulación de este avión! ¡Viva! ¡Viva Viva Aerobús! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!”, se escuchó expresar al piloto del vuelo, mientras se veían los fuegos pirotécnicos a lo lejos.

Lee también Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Aunado a ello, agradeció a los pasajeros “esperemos que sigan disfrutando de su vuelo. Vamos a poner una canción”.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.5 millones de reproducciones y más de 805 mil “likes”.

También te interesará:

Día del Abuelo 2025: las mejores frases para enviar por WhatsApp hoy, 28 de agosto; esto dice la IA

Adultos Mayores con INAPAM: a partir de esta edad puedes registrarte en 2025; no te pierdas los beneficios de esta tarjeta

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr