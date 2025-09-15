Salinas Pliego lanza su propio Grito de Independencia: "un México libre no se entrega", dice

A pocas horas de iniciar con los festejos por el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México, el fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, publicó en redes sociales un video en el que exigió un alto al régimen criminal y corrupto.

Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Nacional y en compañía de miles de capitalinos en la explanada del Zócalo en la Ciudad de México.

Salinas Pliego lanza su propia versión del Grito de Independencia

A través de un video publicado en su cuenta personal de 'X', el dueño de TV Azteca lanzó su propia versión del Grito de Independencia. Bajo el lema "Vida, propiedad y libertad", la publicación ya cuenta con más de 70 mil visualizaciones y 3 mil reacciones.

Mexicanos acuden al Zócalo de la CDMX para presenciar el primer grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En compañía de su esposa, María Laura Medina, junto al resplandor tricolor de la bandera nacional y el característico estandarte de la Virgen de Guadalupe, el empresario hizo un llamado al pueblo mexicano para "frenar las injusticias y la corrupción para devolver la libertad al país".

"Mexicanos. Basta ya de este régimen criminal y corrupto. Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades, ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto ¡Basta!", manifestó el empresario.

"Pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos, que retumbe por todos lados. Un México libre no se entrega y un México en paz se defiende", finalizó, para posteriormente concluir su mensaje coreando tres arengas: ¡Viva México!.

