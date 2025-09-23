Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora los 80 años de su existencia celebrando su Asamblea General realizada como cada año en septiembre en la ciudad de Nueva York.

Durante el encuentro, el organismo internacional invita a sus 193 Estados miembros para discutir diversos temas como conflictos mundiales, medio ambiente y desarrollo sustentable.

Según la misma ONU, en la reunión de este año se abordarán los retos y logros de los últimos 80 años, así como nuevos retos como la inteligencia artificial.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el martes que desmanteló una red de más de 100 mil tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU.

El debate general de alto nivel de la ONU comienza el martes en Nueva York con los discursos destacados de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes, en el arranque del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General, que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace ocho décadas, "están bajo asedio", y que "los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia".

En su discurso de apertura, Guterres trazó un pesimista panorama del estado del mundo: "Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada (...) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿un mundo que es una lucha de egoísmos, o uno donde las naciones se conciertan?, se preguntó.



Los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron este lunes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde expresaron su preocupación por las "acciones desestabilizadoras" de China en el estrecho de Taiwán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el ministro de Exteriores nipón, Iwaya Takesh; y el surocreano, Cho Hyun; también rechazaron las reclamaciones de Pekín en el mar de la China Meridional y criticaron la "cooperación militar" entre Rusia y Corea del Norte.



El presidente colombiano, Petro acusa a la ONU de ser "cómplice" de la "fracasada" política antidrogas de EU volvió a cuestionar este lunes la 'descertificación' de Estados Unidos a su país y acusó a la ONU de ser "cómplice" de una política antidrogas que, según él, ha fracasado porque no se basa en la ciencia, sino en si las sustancias se producen en el sur o en el norte global.

"Soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero (...) ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie?", dijo durante un diálogo de alto nivel en Nueva York sobre soluciones para la financiación climática, en el marco del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



