La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el reconocimiento de la identidad digital de las personas frente al uso no autorizado de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

La identidad digital es la representación de una persona, organización o sistema en el entorno digital, compuesta por un conjunto de datos, información y características que permiten su identificación y la vinculan a acciones y actividades en línea.

La vicecoordinadora Dolores Padierna destacó que vivimos una transformación tecnológica profunda, en la que herramientas capaces de replicar rostros, voces y cuerpos abren oportunidades, pero también generan riesgos graves para la privacidad, la reputación y la dignidad humana.

Lee también Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

“En nuestro país ya hemos visto ejemplos concretos: la clonación de voces sin consentimiento, la difusión de imágenes manipuladas y el vacío normativo que deja en indefensión a la ciudadanía”, subrayó.

La propuesta reconoce la identidad digital como una dimensión de la personalidad y plantea una reforma integral a cinco ordenamientos fundamentales:

- Ley Federal del Derecho de Autor para clasificación de contenidos generados por IA en tres categorías (autogenerados, híbridos y representaciones virtuales de personas reales), con reglas claras sobre protección y consentimiento.

Lee también Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

- Código Penal Federal para la tipificación de la suplantación digital como delito, con sanciones severas para quienes manipulen atributos personales con fines ilícitos, políticos o sexuales.

- Código Civil Federal en materia reconocimiento de la identidad digital como parte de la personalidad jurídica, estableciendo responsabilidad civil en caso de violación.

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp