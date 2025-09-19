Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, posteó que el algoritmo de esa red social "será puramente de inteligencia artificial en noviembre".

El magnate añadió que "abriremos el código fuente del algoritmo cada dos semanas aproximadamente. A partir de noviembre o diciembre podrás ajustar tu feed dinámicamente con solo preguntarle a Grok".

Nikita Bier, que se convirtió en director de producto de X en julio, afirmó que "el objetivo de tu timeline de X es salir del algoritmo convencional y de las cruzadas políticas y encontrar tu nicho".

Lee también Albania tiene la primera ministra generada por IA; "no estoy aquí para reemplazar a los humanos", asegura Diella

"Deberías poder publicar sobre tus intereses y contar con personas amigables y relevantes que participen. Si ves videos de peleas en gasolineras, tu cuenta aún no está activa. Estamos trabajando todos los días para solucionar esto".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc