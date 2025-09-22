Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llamó a la solución en Gaza, con Palestina e Israel como Estados.

En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación palestina, el canciller De la Fuente dijo que a todos preocupa y ocupa la grave crisis en Medio Oriente que requiere de acciones urgentes.

Juan Ramón de la Fuente urgió a acciones colectivas que pongan fin a esta “desgarradora guerra”: “Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”.

Indicó que se ha confirmado declaratoria de hambruna en Gaza y apuntó que la Comisión Internacional Independiente que investiga en el territorio palestino ocupado, concluyó que se ha cometido un genocidio en la Franja de Gaza.

Señaló el canciller mexicano en que se deben iniciar los trabajos de recuperación y reconstrucción, para garantizar la seguridad a largo plazo de ambos estados.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, expresó el titular de la SRE.

