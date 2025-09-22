La Embajada del Estado de Palestina en México agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su posicionamiento ante el conflicto armado en Gaza, luego de que durante su conferencia mañanera la Mandataria federal lo calificó como genocidio.

A través de redes sociales, la Embajada palestina celebró la posición del Gobierno de México y “por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio”.

“Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, agregó.

Lee también Sheinbaum: Posicionamiento de México es que pare genocidio en Gaza

Este lunes, durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza”.

“Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza, esa es nuestra posición”, manifestó.

apr