Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

La Embajada del Estado de Palestina en México agradeció a la presidenta por su posicionamiento ante el conflicto armado en Gaza, luego de que durante su conferencia mañanera la Mandataria federal lo calificó como genocidio.

A través de redes sociales, la Embajada palestina celebró la posición del y “por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio”.

Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, agregó.

Este lunes, durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “nosotros hemos acompañado desde el y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza”.

“Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de , esa es nuestra posición”, manifestó.

